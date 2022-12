Apoio extraordinário de 240 euros aprovado em Conselho de Ministros

O Governo aprovou nesta quinta-feira o novo apoio extraordinário de 240 euros que será pago a um milhão de pessoas que beneficiam da tarifa social de electricidade ou recebem prestações sociais mínimas, como o Rendimento Social de Inserção ou o subsídio social de desemprego.

O apoio será pago numa única vez entre 23 de Dezembro (para quem tem o IBAN registado na Segurança Social) e o final do ano (nos casos das pessoas que recebem por vale postal).

A medida destina-se ao universo de famílias abrangidas pelo apoio de 60 euros pago no final do segundo e do terceiro trimestres do ano para fazer face ao aumento do preço dos bens alimentares, como precisou a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Na altura, foram abrangidas as famílias beneficiárias da tarifa social de electricidade, assim aquelas em que, não tendo tarifa social, um dos membros do agregado familiar seja beneficiário de, pelo menos, uma prestação social mínima (subsídio social de desemprego, pensão social de velhice, Complemento Solidário para Idosos, Rendimento Social de Inserção, pensão social de invalidez e o complemento da prestação social para a inclusão).

Foram igualmente contemplados “os agregados familiares em que uma das crianças é titular de abono de família do 1.º ou 2.º escalões e em que o apuramento do rendimento de referência do mesmo agregado corresponde a situações de pobreza extrema segundo os parâmetros definidos nos termos do Inquérito para as Condições de Vida e Rendimento, do Instituto Nacional de Estatística”.

Também nesta quinta-feira, o Governo aprovou o valor do salário mínimo nacional em 2023. Serão 760 euros mensais, o que representa um aumento de 7,8% face aos 705 euros que estão em vigor no corrente ano.