João Luís Barreto Guimarães: o olhar de um anatomista do quotidiano

Autor de onze livros de poemas (com outro no prelo) e grande divulgador e tradutor de poetas contemporâneos das mais diversas línguas e nacionalidades, João Luís Barreto Guimarães, que esta quinta-feira recebeu o Prémio Pessoa, é também médico especializado em cirurgia reconstrutiva – já depois de se saber premiado, passou a tarde a fazer três operações – e foi o responsável pela introdução da poesia como nova disciplina, que ele próprio lecciona, no mestrado de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS).