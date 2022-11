Director de Medicina da Universidade do Porto defende fusão com Instituto Abel Salazar

O director da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Altamiro Pereira, reeleito para um segundo mandato à frente da FMUP, defende “uma grande Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde da Universidade do Porto (UP) – em vez das duas escolas médicas na mesma universidade –, que funcionasse de forma articulada com todos os hospitais da Área Metropolitana do Porto”. A ideia, realça, passa por juntar a Faculdade de Medicina e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), criando um “grande centro académico clínico”.