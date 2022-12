Poeta João Luís Barreto Guimarães é o Prémio Pessoa 2022

João Luís Barreto Guimarães sucede a Tiago Pitta e Cunha. No valor de 60 mil euros, o prémio que é uma iniciativa do semanário Expresso está na 36.ª edição.

O poeta, tradutor e médico João Luís Barreto Guimarães ​é o Prémio Pessoa 2022, foi esta quinta-feira anunciado no Palácio de Seteais, em Sintra, por Francisco Pinto Balsemão, que preside ao júri.

O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros e que vai na 36.ª edição, é atribuído anualmente a uma personalidade que “tiver sido protagonista de uma intervenção particularmente relevante e inovadora na vida cultural ou científica do país”.

"João Luís Barreto Guimarães, médico e cirurgião é uma voz inconfundível na poesia portuguesa contemporânea desde 1989, quando publicou o primeiro livro aos 22 anos", diz a acta do júri.

"Com uma obra vasta que se inscreve simultaneamente na tradição lírica portuguesa, tanto na sua nota histórica como intimista, e numa modernidade europeia e anglo-saxónica, João Luís Barreto Guimarães tem dezenas de livros publicados em Portugal e traduzidos no estrangeiro, na Europa e na Ásia, na América do Sul e do Norte. Nos Estados Unidos foi galardoado com o Willow Run Poetry Book Award, em Filadélfia. Em Portugal, o livro Movimento ganhou em 2022 o Grande Prémio da Literatura. Está representado em variadas antologias e revistas literárias do mundo, com relevo para as de língua inglesa."

"João Luís Barreto Guimarães alia à virtude da palavra e da imaginação, uma reflexão por vezes irónica, por vezes realista, sempre duramente trabalhada, sem prejuízo do efeito estético na construção do poema. Homem culto, participante activo da cultura europeia cosmopolita, a sua sensibilidade poética transita da literatura para as outras artes com uma fluidez que não recusa a tinta sentimental ou a demonstração consciente da inconsciência da condição humana", diz o texto.

O júri, além de Francisco Pinto Balsemão, é composto nesta edição por Paulo Macedo (vice-presidente), Ana Pinho, António Barreto (cronista do PÚBLICO), Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.

A Quetzal, editora de João Luís Barreto Guimarães, congratula o novo Prémio Pessoa. Em comunicado enviado à imprensa, destaca a forma como, na obra do poeta e tradutor que é, também, médico e professor de Introdução à Poesia no curso de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, se foi apurando "uma ironia raríssima entre nós" e uma "melancolia nascida das coisas simples e quotidianas, sem ocultar uma raiz profunda que vai buscar referências à cultura europeia nas suas diversas geografias, do Mediterrâneo à Mitteleuropa, das margens do Levante à contemplação do Atlântico".

João Luís Barreto Guimarães nasceu no Porto em Junho de 1967 e fez a sua estreia literária aos 22 anos, em 1989, com a publicação de Há Violinos na Tribo. Em 2011, foi publicada Poesia Reunida, antologia da obra que fora construindo nos sete livros que compunham até então a sua bibliografia. Nova antologia, formada por cem poemas, chegaria em 2019: O Tempo Avanço por Sílabas.

Em 2016, Mediterrâneo, publicado em diversos países europeus, no Egipto e nos Estados Unidos, valeu-lhe o Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa e o supracitado Willow Run Poetry Book Award. Movimento (2020), distinguido com o Grande Prémio de Literatura DST, é a sua obra mais recente. Em Janeiro do próximo ano, anuncia a Quetzal, será publicado novo livro do poeta, intitulado Aberto Todos os Dias.

O Prémio Pessoa é uma iniciativa do semanário Expresso, com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos.

Nos últimos anos foram distinguidos o jurista especializado em assuntos do mar Tiago Pitta e Cunha (2021); os cientistas e investigadores Elvira Fortunato (2020), Miguel Bastos Araújo (2018) Maria do Carmo Fonseca (2010), Henrique Leitão (2014) e Maria Manuel Mota (2013); o actor e encenador Tiago Rodrigues (2019); o arquitecto Manuel Aires Mateus (2017); o artista plástico Rui Chafes (2015); o professor, escritor e tradutor Frederico Lourenço (2016); o escritor e tradutor Richard Zenith (2012) e o ensaísta Eduardo Lourenço (2011).

Mas também já receberam este prémio, que existe desde 1987, os historiadores José Matoso e Irene Flunser Pimentel; os poetas António Ramos Rosa, Vasco Graça Moura, Manuel Alegre e Herberto Helder (que recusou o galardão), o fotógrafo José Manuel Rodrigues; a artista plástica Menez; os escritores José Cardoso Pires e Mário Cláudio ; o actor Luis Miguel Cintra; o arqueólogo Cláudio Torres; a pianista Maria João Pires; os arquitectos Eduardo Souto de Moura e João Luís Carrilho da Graça; o compositor Emmanuel Nunes; o académico e empreendedor António Câmara; o constitucionalista José Joaquim Gomes Canotilho; o filósofo Fernando Gil; os cientistas António e Hanna Damásio; os médicos João Lobo Antunes e Manuel Sobrinho Simões ou o actual cardeal-patriarca de Lisboa D. Manuel Clemente.