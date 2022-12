Reserva de água nas albufeiras aumentou para 72% por causa da chuva forte

O efeito das chuvas intensas dos últimos dias já se sente nas barragens. Na segunda-feira, 12 de Dezembro, o volume de água nas 80 albufeiras monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) atingia os 8618 hectómetros cúbicos (hm3 ), e correspondia a 65% da capacidade total de armazenamento que é de 13.237hm3 . No dia 14 de Dezembro, o quadro hidrológico nacional sofreu uma alteração significativa por causa das chuvas fortes: em 71 das 80 albufeiras monitorizadas pela APA, a reserva de água aumentou cerca de 785 hm3 (para 72% da capacidade total de armazenamento).

A barragem do Maranhão em Avis, que faz parte da bacia hidrográfica do Tejo, é o exemplo de maior significado a nível nacional. No dia 12 de Dezembro o volume de água armazenado na sua albufeira (52.488 hm3), apresentava uma situação problemática, a ponto de poder vir a condicionar o próximo ano agrícola. Dois dias depois, a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia, que faz a gestão dos recursos hídricos desta reserva de água, foi forçada a proceder a descargas para regular a capacidade de encaixe da albufeira que pode armazenar 205.400 hm3. Em apenas dois dias recebeu um débito de quase 150 milhões de metros cúbicos de efluentes.

A recuperação das reservas de água ocorreu “em quase todas as bacias hidrográficas a nível nacional” refere a APA , tendo-se registado a maior subida (em percentagem), refere o comunicado da APA enviado ao PÚBLICO, destacando a evolução positiva na bacia do Vouga (+20%), do Mondego (+14%), do Tejo (+17%), Sotavento (+10%) e Guadiana (7%). E também a albufeira de Alqueva que recuperou cerca de 350 hm3 e Castelo de Bode, cuja água abastece a área metropolitana de Lisboa que consome em média cerca de 450 mil m3/dia. Esta última albufeira recuperou cerca de 180 hm3.

Albufeiras no vermelho

No entanto, a recuperação das reservas de água nas bacias do Mira (Santa Clara com 40%), Sado (Monte da Rocha 8% e Campilhas 3%) e Barlavento algarvio (Bravura 10%), não sofreu alterações. As três albufeiras continuam no vermelho.

A situação hidrológica da região do Algarve continua crítica em termos de disponibilidades hídricas. Com efeito, os valores de precipitação observados realçam a entrada nas seis albufeiras algarvias de um volume de cerca de 180 hm3 (correspondente a 40% da capacidade total de armazenamento), que representa cerca de 40% das necessidades anuais para abastecimento público.

Esta realidade contrasta com as albufeiras instaladas na região espanhola de Huelva vizinha do Algarve, que se posiciona como a província andaluza que mais água armazenou na sequência das fortes chuvas registadas entre os dias 12 e 14 de Dezembro e que se traduziu, só na barragem do Chança, construída junto à fronteira portuguesa e próximo da confluência com o rio Guadiana, num volume acumulando superior a 142 hm3.

Descargas controladas

Em Portugal, a forte precipitação observada nalgumas zonas do território obrigou a efectuar descargas controladas, nas albufeiras do Alto Lindoso (Lima), da Caniçada (Cávado), da Aguieira e de Fronhas (Mondego), de Castelo do Bode (Zêzere), de Póvoa e Meadas na Ribeira de Nisa (Tejo) e Maranhão na ribeira de Sor (Tejo), “para ganhar encaixe” para acautelar as escorrências que continuarão a verificar-se nas próximas, devido à saturação dos solos, sublinha a APA.

Nas regiões mais afectadas pela precipitação intensa foi necessário realizar em algumas barragens descargas controladas, para ganhar encaixe “antes de cada um dos eventos que ocorreram em Novembro e que ainda estão a acontecer em Dezembro", refere a APA. Estão nesta situação as albufeiras do Alto Lindoso (Lima), da Caniçada (Cávado), da Aguieira e de Fronhas (Mondego), de Castelo do Bode (Zêzere), de Póvoa e Meadas na Ribeira de Nisa (Tejo) e Maranhão na ribeira de Sor (Tejo).

As albufeiras que integram a Resolução do Conselho de Ministros nº 82/2022, que define a criação de uma reserva hídrica estratégica para a produção de energia, verifica-se que, das 15 albufeiras abrangidas, “apenas o Alto Rabagão não atingiu ainda a cota objectivo definida”. O mesmo não aconteceu com as albufeiras instaladas “no rio Lima e na cascata do Cávado, tendo inclusive sido necessário em meados de Novembro rebaixar as cotas de algumas albufeiras para aumentar a capacidade de encaixe” salienta o comunicado da APA.