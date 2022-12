Chuva só deve dar tréguas no fim-de-semana

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) vai descer o nível de alerta em Portugal continental de laranja para amarelo esta tarde, mas os aguaceiros devem persistir durante os próximos dias, com a chuva a só dar tréguas a partir de sábado, disse esta quarta-feira o comandante nacional, André Fernandes.

No briefing desta quarta-feira, o responsável referiu que apenas é expectável um "desagravamento da situação meteorológica" no fim-de-semana. André Fernandes sublinhou as previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para um regime de aguaceiros por vezes fortes em todo o continente, com "condições favoráveis para a ocorrência de trovoada durante a tarde". Antes do fim-de-semana, está previsto um "ligeiro agravamento" do tempo na sexta-feira.

“À partida, será um fim-de-semana com precipitação pouco frequente e em geral fraca em todo o território continental. Mas, até ao dia 16, mantemos este quadro de regime de aguaceiros que poderá ser pontualmente forte”, referiu.

O comandante nacional informou também a ocorrência de "precipitação intensa na cidade de Setúbal" esta manhã, com resultante "inundação urbana". Não há registo de vítimas, tendo apenas lamentado alguns danos materiais, numa altura em que ainda há operações de socorro a decorrer.

Face ao ponto de situação e tendo em conta as previsões para as próximas horas, André Fernandes reforçou as recomendações à população, nomeadamente a atenção ao tempo antes de deslocações e a monitorização dos caudais para quem vive junto a linhas de água – tendo em conta a precipitação dos últimos dias e a persistência de aguaceiros, há possibilidade de inundações.

André Fernandes referiu o rio Douro, onde os caudais “estão altos” e, conjugando esse factor com as marés, há risco de inundações nas zonas ribeirinhas junto à foz. Alertou ainda que a agitação marítima se "vai manter forte" nos próximos dias.

Ao PÚBLICO, Paula Leitão, meteorologista do IPMA, disse esta quarta-feira que a chuva forte que começou cedo a cair nas regiões litoral Centro e Sul deverá, durante a tarde, estender-se a todo o território. A especialista referiu também as "condições favoráveis à ocorrência de trovoada", em especial no Sul.