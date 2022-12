Temporal provocou o caos em quase todos os concelhos do distrito de Portalegre

Os concelhos de Avis, Sousel, Campo Maior, Elvas, Arronches e Monforte foram os mais fustigados pelas fortes chuvas registadas nas últimas horas no distrito de Portalegre.

Depois de dois anos de seca severa e extrema, que causticou com particular intensidade a região alentejana, e um Outono que começou seco e com índices pluviométricos muito baixos, a aproximação do Inverno está a manifestar-se da pior forma. A chuva intensa das últimas horas, que veio acrescer à precipitação atmosférica registada na última semana, fez galgar as linhas de água nos concelhos de Avis, Sousel, Elvas, Arronches, Monforte e Campo Maior, com particular intensidade neste último.

Em Campo Maior destaca-se a expressão mais ouvida nos relatos dos residentes: “A água foi tanta que tocou no tecto [das casas localizadas nas zonas baixas da sede do concelho, no Largo do Barata, na Alagia, no Ribeirinho e na Fonte Nova.]”

A água alagou as casas, arrastou viaturas, provocou o aluimento de muros e cortou as estradas que ligam Campo Maior e Elvas à cidade espanhola de Badajoz. A estrada entre Monforte e Barbacena abateu e está cortada, e a que liga Estremoz e Sousel tinha na manhã desta terça-feira vários troços debaixo de água.

O município de Campo Maior divulgou, entretanto, um comunicado a informar sobre a marcação de uma reunião de emergência do conselho municipal de protecção civil, adiantando que está a ser avaliada a eventual necessidade de realojar pessoas afectadas pelo mau tempo. Até ao momento não foram registadas vítimas, apenas danos materiais que “carecem ainda de avaliação”, refere o comandante da Protecção Civil de Portalegre, Rui Conchinha.

No concelho de Monforte, uma ribeira galgou as margens lançando o caos no trânsito. E em Vila Viçosa há vias interditadas ao trânsito de viaturas e de pessoas, devido às inundações: a estrada municipal 509 e a que liga Ciladas a Elvas.

A Câmara de Vila Viçosa faz ainda referência ao corte do caminho municipal 1045 devido a uma derrocada entre Vila Viçosa e a povoação de Paul e no caminho das Vinhas Velhas, onde também foi registada a derrocada de um muro.

Rui Conchinha emitiu um comunicado em que aconselhava as pessoas a “permanecer nas suas casas”, advertindo ainda para a existência de estradas interditadas ao trânsito, “que são muitas no distrito de Portalegre”, onde há concelhos com a rede viária quase toda obstruída.

As consequências das intempéries causaram inundações nos agrupamentos de escolas em Campo Maior e Monforte, que estão fechados. Unidades de saúde foram também afectadas por inundações, como é o caso do hospital de Portalegre.

Segundo a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o distrito de Portalegre esteve sob aviso laranja até às 12h desta terça-feira, passando a amarelo, entre as 12h e as 15h, devido à previsão de chuva forte.