Quarta-feira com trovoada e chuva forte que vai estender-se a todo o território

A chuva forte que esta quarta-feira começou cedo a cair nas regiões litoral Centro e Sul deverá, durante a tarde, estender-se a todo o território, sendo que, em especial no Sul, estão ainda previstas “condições favoráveis à ocorrência de trovoada”. É o que diz ao PÚBLICO Paula Leitão, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com todos os distritos de Portugal em alerta amarelo, este será um dia geralmente muito nublado e de chuva intensa, sendo que “pode haver variações muito acentuadas da precipitação acumulada de um ponto do país para o outro”, diz Paula Leitão. “Não conseguimos, neste momento, dizer onde e a que horas a precipitação será mais forte. O que sabemos é que a situação de chuva forte já começou e atingirá todo o território gradualmente”, sublinha.

Relativamente aos relâmpagos, Paula Leitão diz que neste momento está a ocorrer trovoada forte “perto de Alcácer do Sal”, distrito de Setúbal, e também “perto da zona de Santarém”. Durante a tarde, deverá haver trovoada em diferentes pontos da Área Metropolitana de Lisboa (onde esta manhã já caiu granizo) e do Sul, sendo que nas restantes regiões do país a sua ocorrência é menos provável. “Já houve, nas últimas duas horas, alguma trovoada perto do Porto, mas sobre o mar; não afectou a terra”, explica Paula Leitão.

O IPMA salienta que na Grande Lisboa, onde o dia começou com temperaturas mínimas mais baixas face ao início da chuvosa semana, o vento poderá, durante a tarde, ser “por vezes forte — até 40 quilómetros por hora (km/h) —, com rajadas até 60 km/h junto ao Cabo Raso”. No Porto, o vento, vindo do quadrante sul, deverá ser “fraco a moderado” (até 30 km/h).

O tempo deverá “melhorar temporariamente” na quinta, diz Paula Leitão, mas nas primeiras horas de sexta-feira (da meia-noite às 6h) a chuva forte deverá regressar, sobretudo no Centro. “Pode haver queda de neve, em localidades acima dos 1500 metros de altitude, mas este episódio não deverá afectar localidades e estradas importantes”, diz a meteorologista.