Portugal é o pior país da Europa a tratar resíduos de aparelhos eletrónicos

Portugal é o pior país da União Europeia (UE) no tratamento de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), ficando, aliás, abaixo da média europeia. O alerta foi dado pela associação ambientalista ZERO, que cita dados do Eurostat publicados há um mês para mostrar que os seus “receios” foram “confirmados”.

Segundo o Eurostat, em 2020, Portugal havia atingido uma taxa de reciclagem de 32% dos REEE [equipamentos ou componentes electrónicos que sejam descartáveis, tal como definido pela Agência Portuguesa do Ambiente], abaixo de 24 países analisados, quando a média se fixava nos 45%.

O relatório destaca ainda a Bulgária (que recicla mais de 90% dos REEE), a Croácia e a Finlândia como os países da UE que mais reciclam este tipo de resíduos.

Para a ZERO, a situação era “previsível, face à total incapacidade e falta de vontade política dos diversos responsáveis pelo Ministério do Ambiente”, diz a organização em comunicado, destacando ainda um “contributo negativo” de João Pedro Matos Fernandes, ex-Ministro do Ambiente. A associação ambientalista refere que, “apesar dos inúmeros alertas feitos pela ZERO e por outras organizações, [João Pedro Matos Fernandes] nunca tomou qualquer tipo de iniciativa para melhorar o desempenho do país nesta área”.

Já não é a primeira vez que a ZERO, que chegou a apresentar queixas do incumprimento de Portugal à Comissão Europeia, tenta chamar à atenção para este problema.

Propostas da ZERO nunca foram ouvidas

A associação diz já ter alertado o Ministério do Ambiente para vários problemas na gestão dos REEE, entre os quais o subfinanciamento: apesar de existir legislação que dita que as empresas que colocam equipamentos eléctricos no mercado devem financiar os custos da sua recolha e tratamento, os valores que têm sido pagos “cobrem apenas cerca de 25% dos custos necessários” para se atingirem as metas de recolha de resíduos.

A ZERO nota ainda que este incumprimento de metas leva a penalizações demasiado baixas às entidades gestoras dos REEE – a Taxa de Gestão de Resíduos “tem valores tão irrisórios que fazem com que valha a pena não cumprir a lei”, dado a penalização por incumprimento ser mais barata.

Uma outra explicação para Portugal ser apontado como o pior país da UE na gestão destes resíduos está na reciclagem de frigoríficos, cuja taxa de recolha é “inferior a 30%”. Se, por um lado, os comerciantes não cumprem “a sua obrigação legal de recolherem o frigorífico velho quando entregam um novo”, por outro, quando efectivamente os recolhem, fazem a sua venda a “sucateiros ilegais”. Estes aproveitam componentes valiosos como o motor e as chapas metálicas, mas não fazem a devida reciclagem do que resta do frigorífico, que acaba “num bosque qualquer, com a inerente libertação dos gases de estufa para a atmosfera”.

Para resolver o problema, a ZERO propôs a fiscalização do sector do comércio no que diz respeito à recolha dos equipamentos e a fiscalização “às grandes empresas, os fragmentadores, que trituram os metais provenientes dos sucateiros” para identificar quem é que recebe frigoríficos e envia as suas chapas metálicas para os fragmentadores. Contudo, a organização denuncia que o Ministério do Ambiente recusa “sistematicamente” aplicar estas propostas, sem um motivo aparente.

Por fim, a ZERO alerta para a urgência da criação de um sistema de depósito ou retorno para os REE, que “premeie financeiramente os cidadãos” que nele participam e que penalize quem não separa os REEE, através de um depósito pago no ato de compra do aparelho, que seria devolvido aquando da sua devida separação.

Neste sentido, a associação revela em comunicado que, devido à falta de avanços significativos desde os números de 2020, enviou uma carta ao Ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, a pedir uma reunião com o objectivo de sensibilizar o Ministério para reverter “o actual caos que se vive na gestão dos REEE em Portugal”.

