Tripulantes de cabina da TAP afastam greve no Natal

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) afirmou esta quarta-feira que “até ao próximo dia 27 de Dezembro, inclusive, não vai haver qualquer dia de greve”. De acordo com o comunicado do sindicato, a decisão foi tomada porque uma paralisação no período de Natal “afectaria directamente a diáspora portuguesa” que aproveita esta quadra “para visitar as suas famílias e os seus entes mais queridos, bem como os portugueses que que se deslocam nestes dias para visitar os seus familiares no estrangeiro”.

Fica em aberto, no entanto, a hipótese de uma greve no período de fim de ano. No passado dia 6, em vésperas da greve de dois dias dos tripulantes de cabina da TAP (a 8 e 9 deste mês), ficou decidido em assembleia do sindicato que a direcção tinha “luz verde” para marcar um mínimo de cinco dias de greve até ao final de Janeiro. A direcção, liderada por Ricardo Penarroias, tem apenas de comunicar os dias escolhidos aos associados 24 horas antes da entrada do pré-aviso de greve.

No comunicado, o SNPVAC diz que “aproveita uma vez mais para exigir que a administração da TAP respeite os acordos por ela firmados, nomeadamente o Acordo Temporário de Emergência (ATE), já de si excessivamente doloroso para os tripulantes TAP, pois o seu sistemático incumprimento esmaga financeiramente os rendimentos dos tripulantes TAP.

No dia 9, quando fez o balanço da greve, o presidente do SNPVAC afirmou que as relações entre as duas partes estavam “bem piores” do que no momento em que a greve desta semana foi decidida, no início de Novembro. Por parte da TAP, a empresa emitiu um comunicado no qual afirmou que o acordo temporário de emergência, assinado no ano passado, é “impossível” de reabrir “uma vez que isso poria em causa o plano de reestruturação e a recuperação da companhia".

A empresa destacou ainda o que diz serem os “maiores desafios” dos tripulantes de cabina: “A produtividade ser mais baixa do que nos principais concorrentes europeus”, e “o absentismo ser mais alto do que a média dos restantes trabalhadores da TAP e mais alto que o dos principais concorrentes europeus”.