Tripulantes de cabina da TAP avançam com pré-aviso de greve para 8 e 9 de Dezembro

Os tripulantes de cabina da TAP associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) votaram esta quinta-feira a marcação de um pré-aviso de greve por parte da direcção para os dias 8 e 9 de Dezembro, de acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO. Estes dias correspondem a uma quinta-feira que coincide com um feriado, e a uma sexta-feira.

A moção votada em assembleia geral extraordinária, e ligada ao novo acordo de empresa, refere que este passo é dado “por incumprimento e desrespeito das condições de trabalho dos tripulantes de cabina da TAP”.

A referida moção refere ainda, no ponto dois, o agendamento para o dia 6 de Dezembro, 48 horas antes do que poderá ser o primeiro dia de paralisação, de “uma segunda sessão da presente assembleia para avaliar a evolução e o impacto das negociações entre o SNPVAC e a TAP”.

Esta quarta-feira, no âmbito da apresentação de resultados trimestrais da TAP, a presidente executiva, Christine Ourmières-Widen, afirmou aos jornalistas que uma greve seria “um desastre” para a companhia aérea.

Reconhecendo esse direito, a gestora afirmou que não entendia o porquê dessa hipótese estar em cima da mesa do SNPVAC, na sequência da apresentação da proposta de um novo acordo de empresa (AE). “É uma proposta”, vincou, “que estou disponível para discutir”. Uma greve, destacou Ourmières-Widener, “iria prejudicar todo o bom trabalho feito até agora”.

Os tripulantes de cabina, lê-se no documento que foi hoje votado, são “compelidos a recorrer a meios mais gravosos para verem salvaguardados os seus direitos e garantias sociais, historicamente alcançados, à custa de múltiplos e penosos sacrifícios pessoais e profissionais”.

Do lado dos tripulantes, pretende-se que a base de negociação seja o acordo de empresa em vigor, e que foi denunciado pela empresa (com efeitos apenas em 2025, depois de caducar também o acordo de emergência).

Para estes trabalhadores, a proposta apresentada pela administração é “absolutamente inaceitável e manifestamente redutora dos direitos e garantias sociais de todos os tripulantes”.

Essa proposta, refere-se, “ficam aquém das expectativas criadas pela própria empresa” na altura do acordo temporário de emergência, e, para a direcção do SNPVAC, “não reúne qualquer tipo de condições, por motivos laborais, económicos e sociais para ser, sequer, discutida”.

Assim, os tripulantes de cabina da TAP deliberaram “manifestar a sua concordância à decisão da direcção de recusar liminarmente a proposta” do novo acordo de empresa”.

Foi também votado favoravelmente o ponto que consistia em “censurar a gestão que tem vindo a ser adoptada pela administração da TAP, reprovando o modo por que essa gerência tem vindo a deteriorar as condições de trabalho dos tripulantes de cabina, rejeitando também a postura da empresa em protelar a implementação de medidas que poderiam atenuar aquele agravamento”.

O recurso à greve já esteve em cima da mesa dos pilotos da TAP e dos tripulantes de cabina da Portugália (grupo TAP), mas não chegou a haver pré-aviso.