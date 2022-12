A bactéria Streptococcus está a fazer soar o alarme na Europa: porquê?

Uma infecção bacteriana motivou o alerta em vários países europeus: os casos aumentaram e as mortes de crianças também. E em Portugal, o que se passa com a bactéria Streptococcus pyogenes?

Recentemente, surgiu o alerta em vários países do Reino Unido: uma doença invasiva provocada por uma bactéria bastante comum, a Streptococcus pyogenes do grupo A, estava a causar um aumento inesperado de infecções. As comparações com os casos registados em 2018 e 2019 fizeram soar o alarme numa mão cheia de países: Espanha, França, Irlanda, Países Baixos e Reino Unido.