Elon Musk perde título de “mais rico do mundo” para Bernard Arnault

O novo dono do Twitter, Elon Musk, perdeu o título de pessoa mais rica do mundo. Desde a madrugada desta terça-feira que o primeiro lugar do index de multimilionários da Forbes em tempo real é ocupado por Bernard Arnault, director executivo da LVMH, a empresa-mãe da marca de luxo Louis Vuitton, com uma fortuna avaliada em cerca de 188,6 mil milhões de dólares (177,57 mil milhões de euros). Musk segue atrás com uma fortuna avaliada em 174,5 mil milhões de euros (cerca de 165 mil milhões e euros).

Elon Musk, que dirige a Tesla, o Twitter e a SpaceX, ocupava o primeiro lugar da lista da Forbes de forma quase interrupta desde Janeiro de 2021, quando ultrapassou a fortuna de Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon. Em Agosto desse ano Arnault já tinha estado temporariamente à frente do líder da Tesla, tornando-se o primeiro europeu no século XXI no topo da lista da revista Forbes que é actualizada ao minuto. Agora, volta a deter o título.

O papel do Twitter

Com a compra do Twitter por Elon Musk, num negócio multimilionário de 44 mil milhões de dólares (cerca de 41 mil milhões de euros), os investidores da Tesla e da SpaceX têm optado por uma abordagem mais cautelosa quanto às empresas. Este ano, o dono da Tesla vendeu cerca de 20 mil milhões de dólares (cerca de 18 mil milhões de euros) em acções da empresa para financiar a compra da rede social. Só que as intenções de Musk sobre o futuro da plataforma não são claras.

O executivo, que utiliza o Twitter de forma ávida desde 2010, já partilhou várias visões da sua plataforma ideal: desde uma “praça pública” online onde todos dizem o que querem (a missão é proteger a liberdade de expressão) à base de uma nova super-app que deve competir com a plataforma chinesa WeChat. Musk também já anunciou, cancelou, e voltou a lançar várias mudanças de regras e novos modelos de subscrição.

Esta terça-feira, um relatório da empresa de pesquisa de mercado Insider Intelligence prevê que o Twitter veja um êxodo de utilizadores em 2023 devido às constantes alterações. Vários especialistas também estão preocupados com a capacidade de o Twitter combater a desinformação e manter o funcionamento depois de Musk ter despedido cerca de metade dos funcionários da plataforma.

“Os utilizadores vão começar a abandonar a plataforma no próximo ano, à medida que se forem sentindo frustrados com questões técnicas e com a proliferação de conteúdos de ódio”, explica Jasmine Enberg, analista principal da Insider Intelligence, na apresentação dos resultados que foi noticiada pela AdWeek. “O Twitter é uma plataforma que prospera com notícias e controvérsia”, continua a analista, que diz que o ligeiro crescimento da plataforma, em 2022, “é o resultado de espectadores curiosos que se inscrevem ou utilizam a plataforma mais frequentemente para seguir a saga Musk-Twitter”.

Musk ainda não comentou no Twitter a perda do título de “homem mais rico do mundo”. As acções da Tesla caíram mais de 5%.

Editado: Acrescentada referência à última vez que Bernard Arnault liderou a lista da Forbes.