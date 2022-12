Algés (outra vez) debaixo de água

Cinco dias depois, as inundações regressaram a Algés. Ainda mal refeitos dos avultados estragos e das muitas horas de limpeza, os comerciantes e habitantes da zona da baixa voltaram a acordar com ruas e lojas inundadas, serviços fechados, trânsito bloqueado e muros caídos. A segunda vaga de cheias nesta zona da Grande Lisboa, a atingir sobretudo lojas e habitações em caves e rés-do-chão, foi mais destrutiva do que a primeira. Há pelo menos quatro pessoas desalojadas. O presidente da Câmara de Oeiras já anunciou o reforço do fundo de emergência criado na semana passada para fazer face às cheias.