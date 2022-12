Cheias: Isaltino Morais anuncia reforço do fundo de emergência em Oeiras

O fundo de emergência de 1,5 milhões de euros criado pela Câmara de Oeiras para ajudar as vítimas das cheias da semana passada vai “aumentar, de certeza absoluta”, em função da nova vaga de inundações no concelho, sobretudo na freguesia Algés/Cruz Quebrada/Dafundo, disse ao PÚBLICO o presidente da daquela autarquia, Isaltino Morais, que esta manhã acompanhava os trabalhos de escoamento de água e limpeza no início da rua Major Afonso Pala, novamente uma das mais atingidas pelas cheias desta madrugada.

O fundo inicial foi dotado de uma verba proporcional aos prejuízos que a Câmara de Oeiras já tinha apurado, e que eram de 3,6 milhões de euros. Mas os estragos desta madrugada vão obrigar a autarquia a fazer outras contas. “Acho que hoje houve mais estragos do que na quinta-feira. A água subiu mais. A câmara vai ter de aumentar este fundo. Houve situações novas, como por exemplo o clube Sport Algés e Dafundo. Segundo o que percebi, toda a parte das máquinas ficou avariada. Obviamente que se o clube não tiver dinheiro, a câmara vai ajudar.”

De acordo com o autarca, as cheias fizeram pelo menos quatro desalojados, que já foram realojados pela Câmara. Isaltino Morais afirma ter acompanhado o desenrolar dos acontecimentos madrugada fora, até que, por volta das 5h00, aconteceu o pior: o transbordamento da Ribeira de Algés, junto ao largo Comandante Augusto Madureira.

As inundações das ruas a jusante foi uma questão de minutos, com o a Avenida dos Bombeiros Voluntários e as ruas circundantes do Mercado de Algés a serem das mais atingidas com a força da água, que foi arrastando esplanadas, caixotes do lixo e alguns carros.

“Esta segunda vaga foi mais complicada. (…) Era um rio que vinha por aí abaixo em direcção à Baixa de Algés. Era uma coisa assustadora, uma massa de água brutal”, disse Isaltino Morais, que afirma ter ficado surpreendido pelo facto de depois desse transbordamento a rua Major Afonso Pala, tradicionalmente uma das mais castigadas sempre que há cheias nesta zona, já ter uma altura de água considerável.

“Fiquei muito preocupado, porque àquele ritmo [de água a sair da ribeira] Algés ia ficar completamente inundada. Mas é curioso, porque quando liguei para a equipa que já estava aqui [rua Major Afonso Pala] disseram-me que isto já estava cheio. Já ando aqui há algum tempo e nunca me tinha apercebido disto – a rua Major Afonso Pala não enche por causa da ribeira de Algés, mas por causa das águas que vêm do Restelo.”

Em Algés, o autarca encontra diferenças substanciais entre o que se passou na madrugada de quinta para sexta-feira e o que se passou esta manhã, com danos materiais e de infra-estruturas mais relevantes. Na rua Damião de Góis, há várias lojas e restaurantes sem montras ou com os vidros partidos – quando se trata de uma cave, o interior é um lago de água. Na rua Sacadura Cabral, na Cruz Quebrada, um muro com cerca de oito metros rui e várias estradas do concelho com deslizamentos de terra e desabamento de muros. “Entre as 3 e as 6h30/6h45 fui assistindo a estas chuvadas e não me recordo de ver tanta água.”