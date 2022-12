Chuva forte deixa ruas inundadas em Lisboa. Sapadores pedem às pessoas para não saírem de casa

A cidade de Lisboa está, nas últimas horas, a ser afectada por chuvas e ventos fortes, com a precipitação a causar inundações em várias ruas um pouco por toda a capital. O comandante dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes, pediu mesmo aos lisboetas para não saírem de casa devido à formação de lençóis de água na estrada.

"Há muitos lençóis de água, os carros ficam presos na água e nós não conseguimos socorrer toda a gente", disse à Lusa.

De acordo com os números apresentados no portal da Protecção Civil, há actualmente 75 ocorrências a serem resolvidas no distrito, com muitas destas chamadas a serem motivadas por inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa.

Nas redes sociais há dezenas de utilizadores a mostrarem ruas, lojas e vários outros locais de Lisboa totalmente inundados. Há relatos de estradas que estão praticamente intransitáveis, com os vídeos a mostrarem vários carros a circular a custo pelos lençóis de água formados pela precipitação intensa.

Uma das publicações mostra o que aparenta ser uma inundação no centro comercial El Corte Inglês, cenário confirmado pelo PÚBLICO junto de fonte que frequentava o local. "As pessoas comportaram-se de forma muito ordeira. Estava no cinema e o funcionário pediu-nos sair durante o intervalo. À medida que fomos saindo, percebemos que se tratava de uma inundação, havia água no chão. Na garagem, a água dava pelos tornozelos, dá-me a sensação de que existiu alguma ruptura naquela zona".

O aumento de pedidos junto da Protecção Civil reflecte-se também na linha desta autoridade: a espera estende-se por vários minutos, com a chamada, em certos casos, a não ser atendida. O mesmo acontece quando se tenta ligar para os bombeiros: o sinal de linhas ocupadas é uma constante.

A Protecção Civil tinha reforçado esta quarta-feira os avisos à população devido à chuva intensa, vento forte e agitação marítima que se vão sentir até sexta-feira à noite em todo o país, com especial incidência no centro e Sul. Existem igualmente condições favoráveis à conjugação "severa com trovoada e fenómenos extremos nas regiões centro e sul", segundo previsões do IPMA.