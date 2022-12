Raras nuvens em forma de onda foram “apanhadas” em fotografia

Quando Rachel Gordon olhou para o céu, sabia que o tinha de fotografar. “Isto era especial”, disse a moradora da cidade norte-americana de Sheridan (Wyoming), nos Estados Unidos. No céu estavam ondas feitas de nuvens – ou, na realidade, nuvens com a forma de várias ondas, um fenómeno atmosférico raro que foi observado esta terça-feira.

Segundo a BBC, esta formação é causada por um fenómeno natural chamado “instabilidade de Kelvin-Helmholtz”, em que as nuvens se formam por haver uma corrente de ar superior que se move de forma mais rápida do que a que está por baixo. Por norma, estas formações duram poucos minutos.

As fotografias foram tiradas com as montanhas Big Horn ao fundo. Rachel Gordon registou as imagens a partir de casa dos seus pais. “Fico feliz que outras pessoas possam apreciar esta experiência, também”, contou à BBC.

Para o meteorologista Matt Taylor, da BBC, estas nuvens são um dos exemplos mais “impressionantes” deste tipo de nuvens. “Parte da beleza destas nuvens Kelvin-Helmholtz é que mostram realmente a fluidez da atmosfera”, afirmou. “O ar está realmente a levantar-se e a tropeçar nele próprio.”