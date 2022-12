Estrada clandestina na Amazónia leva garimpo ilegal ao coração do território Yanomami

Foi descoberta uma estrada clandestina de 150 quilómetros talhada na Amazónia, em território do povo indígena Yanomami, pela qual estão a ser transportadas máquinas pesadas para a mineração ilegal de ouro, denunciou a Greenpeace Brasil. A situação que se está a passar na floresta foi confirmada numa missão de reconhecimento aérea após um alerta lançado por rádio por uma comunidade Yanomami.

É algo inédito a entrada de máquinas como escavadoras hidráulicas no território dos Yanomami na floresta da Amazónia, que eleva o potencial destrutivo da floresta do garimpo ilegal entre dez e 15 vezes na região, diz a Greenpeace, em comunicado. O território Yanomami fica no extremo Norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela, no estado de Roraima, e tem cerca de 9,6 milhões de hectares, segundo a organização Survival Internacional – mais ou menos a mesma área que Portugal.

“Acreditamos que há ali pelo menos quatro escavadoras – e isso leva o garimpo em território Yanomami para um novo nível, um nível de destruição colossal”, disse ao jornal britânico The Guardian Danicley de Aguiar, o activista da Greenpeace responsável pela missão de reconhecimento aérea sobre este território após o alerta dos Yanomami. Estas máquinas servirão para explorar ouro e cassiterita (o principal minério de estanho), diz a Greenpeace.

“Nós, Yanomami do Alto Catrimani I, informamos que chegaram três escavadeiras eléctricas aqui. Por isso, eu estou comunicando no rádio. Quero divulgação imediatamente. Nós, lideranças, estamos avisando vocês. Nós precisamos avisar a Polícia Federal urgentemente e com a Funai [Fundação Nacional do Índio] para retirar os garimpeiros de lá. Se demorar, nossas casas vão ser destruídas. As crianças estão com medo e fugindo”, dizia a mensagem via rádio que alertou a Greenpeace. “Chegou até nós do Alto Catrimani uma estrada de onde veio a retroescavadeira. Todos nós estamos preocupados porque nós não sabíamos que chegaria aqui três escavadeiras. Os garimpeiros não foram convidados para vir, mas eles estão aqui”, dizia.

A estrada passa a menos de 15 km de uma aldeia de um povo indígena que vive em isolamento voluntário, os Moxihatëtëa, avança a Greenpeace, que sobrevoou a região há uma semana. “A rodovia apareceu no monitoramento via satélite muito recentemente, a partir de Agosto de 2022”, diz um comunicado da organização ambientalista.

O garimpo ilegal naquela zona sempre dependeu de pequenos aviões, porque a região é remota e de difícil acesso. A chegada de máquinas pesadas através desta estrada muda não só as condições de garimpo como facilita a construção de estruturas que vão aumentar a ameaça da desflorestação, como mais estradas, postos de abastecimento, acampamentos de garimpeiros, salienta a Greenpeace.

Entre 2016 e 2021, um estudo da Greenpeace concluiu que o garimpo ilegal destruiu pelo menos 700 km de rios dentro das terras indígenas Munduruku e Sai Cinza. “A monitorização feita pelo projecto Mapbiomas [uma rede colaborativa, formada por organizações não governamentais, universidades e startups de tecnologia, em parceria com o Google Earth] mostrou que, entre 2010 e 2020, as áreas de garimpo dentro de terras indígenas cresceram 495%. As que mais sofrem com esse problema são a TI Kayapó (7602 hectares) TI Munduruku (1592 hectares) e Yanomami (414 hectares)”, diz a organização ambientalista.

O Presidente cessante Jair Bolsonaro incentivou a actividade mineira na Amazónia - só em Fevereiro deste ano, criou um novo programa dedicado à promoção da mineração artesanal na região. A Amazónia concentra 66,2% de toda a extracção mineral do Brasil e é nesta região que se concentrou 91,6% da área explorada através do garimpo (mineração artesanal) no Brasil em 2021, segundo o estudo Mapbiomas, citado pelo site G1.