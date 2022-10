Ao longo da BR-319, o preço do progresso mede-se em quilómetros e árvores cortadas

Os primeiros quilómetros trilhados na estrada BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, capital do estado da Rondónia, são, na verdade, sobre a água. Um ferryboat faz de hora a hora a ligação entre Manaus e Careiro da Várzea, atravessando o famoso “encontro das águas”, onde o rio Negro se funde com o Amazonas — duas manchas de água de cor diferente unem-se para criar um fenómeno único. Passam poucos minutos das 9 horas da manhã e entre os veículos transportados pelo ferry segue um carro com um autocolante de apoio ao Presidente Jair Bolsonaro, que procura ser reeleito na segunda volta das presidenciais marcadas para o próximo domingo.