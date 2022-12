Despenalização da eutanásia foi aprovada em comissão

O texto de substituição sobre a despenalização da morte medicamente assistida foi aprovado, esta manhã, na comissão de Assuntos Constitucionais com os votos favoráveis do PS, IL e BE, os votos contra do PCP, Chega e a abstenção do PSD. A votação final global em plenário acontece já na próxima sexta-feira. O diploma segue depois para a apreciação do Presidente da República.