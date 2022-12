Zelensky é a “Personalidade do Ano” da revista Time

A revista Time nomeou o Presidente ucraniano como a "Personalidade do Ano” 2022 nesta quarta-feira, tendo destacado que Volodymyr Zelensky inspirou os ucranianos e somou elogios a nível global devido à sua coragem em resistir à invasão devastadora por parte da Rússia.

Depois de se ter recusado a abandonar a capital da Ucrânia, Kiev, no início da guerra — altura em que os russos começaram a bombardear o país —, o ex-comediante conseguiu unir o povo ucraniano através de vídeos transmitidos a partir da capital e viajou por todo o país devastado pela guerra, destaca a revista.

Na terça-feira, Zelensky visitou as tropas ucranianas perto das linhas da frente no Leste do país.

“O sucesso de Zelensky enquanto líder em tempo de guerra depende do facto de a coragem ser contagiosa. Ela [a coragem] espalhou-se pela liderança política da Ucrânia nos primeiros dias da invasão, quando todos perceberam que o Presidente tinha permanecido por perto", sublinhou a revista Time ao reconhecer o líder de 44 anos como “Personalidade do Ano”.

O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, foi nomeado "Personalidade do Ano" da Time em 2021, no ano em que a sua empresa de carros eléctricos se tornou a fabricante de automóveis mais valiosa do mundo. A revista Time iniciou esta nomeação anual em 1927.