Elon Musk eleito personalidade do ano pela Time

O homem mais rico do mundo foi escolhido pela revista no ano em que a Tesla ultrapassou o bilião de dólares de valor de mercado e em que a sua empresa de exploração espacial levou ao espaço a primeira tripulação composta apenas por civis.

O multimilionário Elon Musk foi escolhido pela revista Time como a personalidade do ano de 2021, anunciou nesta segunda-feira a publicação norte-americana.

A revista considera este o ano de afirmação do fundador da empresa Tesla e da SpaceX, duas empresas que contribuem largamente para esta selecção: a empresa de carros eléctricos controla dois terços do mercado e ultrapassou este ano o bilião de dólares de valorização, ascendendo o valor de mercado conjunto da Ford e da General Motors; por outro lado, a empresa espacial continua a ser um parceiro forte da NASA e conseguiu levar ao espaço a primeira tripulação composta inteiramente por civis.

“Por criar soluções para uma crise existencial, por incorporar as possibilidades e os perigos da era dos titãs tecnológicos, por conduzir as transformações mais ousadas e perturbadoras da sociedade, Elon Musk é a Personalidade do Ano de 2021 da Time”, descreveu o editor-chefe da revista, Edward Felsenthal, estabelecendo uma linha directa entre a travessia do Atlântico de Charles Lindbergh, que lhe valeu a primeira escolha da Time para Personalidade do Ano eleita, em 1927, com os feitos conseguidos por Elon Musk no campo da exploração espacial.

Além do crescimento das suas duas empresas mais reconhecidas, a revista destaca ainda a evolução dos projectos que têm a sua assinatura e que mergulham no mundo da inteligência artificial, como a Neuralink, e sublinha a relevância que o homem mais rico do mundo tem nas redes sociais, com mais de 66 milhões de seguidores no Twitter. Uma plataforma que faz com que consiga, com uma só publicação, influenciar a bolsa com mensagens sobre determinadas empresas ou alavancar o valor de criptomoedas.

Outros vencedores

A revista Time elegeu ainda os cientistas que têm contribuído para descobertas relacionadas com a vacina contra a SARS-Cov2 “heróis do ano”, são eles: a bioquímica húngara Katalin Karikó, o virologista norte-americano Barney Graham, a imunologista norte-americana Kizzmakia Corbet e o investigador norte-americano Drew Weissman.

Foto DR

A distinção de “atleta do ano” foi para a ginasta norte-americana Simone Biles e a cantora Olívia Rodrigo, 18 anos, foi escolhida como “Artista do Ano”. A primeira surpreendeu em Tóquio, durante os últimos Jogos Olímpicos de Verão, ao desistir das provas e pôr o mundo a falar sobre saúde mental e sobre a elevada pressão a que os atletas de alta competição estão sujeitos para corresponder às expectativas da equipa e do país que representam.

Já a actriz, cantora e compositora Olívia Rodrigo lançou este ano um novo álbum e todo o seu trabalho tem sido um sucesso, especialmente junto dos mais novos, que ser revêem na sua sonoridade.