Porto Spa Week regressa com uma semana de descontos em seis hotéis de luxo

A Porto Spa Week está de volta para a sua 3.ª edição e com uma "selecção de tratamentos e rituais de beleza e bem-estar exclusivos”, anuncia o comunicado de imprensa do evento, que irá decorrer em seis hotéis da área do Grande Porto, entre os dias 12 e 18 de Dezembro.

Na edição deste ano, os participantes poderão usufruir de um desconto de até 50%, nos tratamentos desenhados para este evento, mas é também possível ter acesso a 10% de desconto em qualquer outro ritual de beleza existente nas cartas dos spa, de cada unidade.

A iniciativa destina-se não só àqueles que queiram usufruir desta experiência durante os dias do evento, como existe a possibilidade de adquirir gift vouchers para presentear alguém ou planear a mesma experiência para mais tarde.

As inscrições e os vouchers "devem ser adquiridos através de contacto directo com o espaço aderente que se pretende", explica a membro da organização e directora do Hotel Solverde Spa & Wellness Center, Catarina Vaz ao PÚBLICO.

Já a utilização dos vouchers poderá ser feita no período de 12 a 18 de Dezembro ou, posteriormente, entre 9 de Janeiro e 31 de Março de 2023.

A directora do Hotel Solverde Spa & Wellness Center considera o balanço da iniciativa, criada em 2020, "bastante positivo". Segundo Catarina Vaz "tem ocorrido um crescimento e desenvolvimento" do projecto.

A Porto Spa Week é uma semana marcada por um maior número de vendas, de acordo com a membro da organização, contando com uma participação equilibrada entre "hóspedes habituais e clientes que aproveitam esta semana".

Os espaços aderentes são os hotéis Boeira Garden Hotel Curio Collection by Hilton, em Vila Nova de Gaia; Hotel Vila Galé Porto; Porto Palácio Spa; Sheraton Porto Hotel & Spa; Le Monumental Palace e o Hotel Solverde Spa & Wellness Center, localizado à beira-mar, na freguesia de São Félix da Marinha.

Texto editado por Bárbara Wong