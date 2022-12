“Eu pedi tanto para ele se ir embora”, irmã de Ronaldo diz que jogador deve deixar Mundial

Após a vitória da selecção portuguesa frente à Suíça, em que Ronaldo começou o jogo no banco, a família saiu em defesa do capitão nacional.

A selecção portuguesa de futebol assegurou, na terça-feira, a passagem aos oitavos de final do mundial do Qatar depois de vencer a Suíça por 6-1. Pela primeira vez na competição, Cristiano Ronaldo não fez parte da equipa inicial. Nas redes sociais, as irmãs do jogador português reagiram, dando conta do descontentamento pelo “apagão” do capitão de Portugal, pedindo mesmo que o atleta deixe a competição.

Elma Aveiro, irmã do internacional português, usou as redes sociais várias vezes ao longo da noite para reagir a algumas das críticas tecidas contra Cristiano Ronaldo.

Quando foi anunciada a equipa principal, onde não constava o nome de Cristiano Ronaldo, a madeirense usou os stories para uma primeira mensagem. “Hoje, estamos todos juntos. Se acharem que tem de ser assim, eu estou aqui para ver”, seguindo-se uma reacção, em que acrescentou: “Eu não sei porquê e não entendo, mas tenho a certeza de que teremos as respostas. Deus tarda, mas não falha. Vamos ver.”

No fim da partida, a irmã mais velha de Ronaldo voltou a usar as redes sociais para felicitar a selecção portuguesa e defender novamente o irmão.

“Parabéns, Portugal. Sim, o Ronaldo não é eterno. Sim, o Ronaldo não vai jogar sempre. Infelizmente, agora não faz golos. Está velho. Portugal não precisa do Ronaldo. Conversas que ouvimos; que tudo o que fez para trás não importa, tudo o que fez foi esquecido. Agora dizem para pedir desculpa e que não precisam dele, eu vou registar e mais tarde falamos”, escreveu a irmã do jogador que actualmente se encontra sem clube, depois de ter terminado o contrato com o Manchester United.

Foto Story de Elma após o jogo

A esta reacção seguiram-se várias partilhas de reels e publicações dedicadas a Cristiano Ronaldo com mensagens de apoio, como “orgulho até morrer”.

Também Kátia Aveiro, que assistiu ao jogo no Qatar, usou o Instagram para partilhar uma mensagem de apoio ao irmão no final do jogo. “Eu pedi tanto para ele se ir embora… sem olhar para trás… chega de lutar… chega de sofrer", pode ler-se na rede social.

Já nesta quarta-feira, Kátia Aveiro voltou a usar o Instagram para reforçar a ideia partilhada no dia anterior. Elma, outra das irmãs do clã CR7, reagiu ao post dizendo: “Faço das tuas palavras as minhas. Ingratidão é o que se vê neste mundo cruel.”

Foto Story publicado por Kátia Aveiro no fim do jogo.

Georgina Gio, companheira de Cristiano Ronaldo, também reagiu, dando os parabéns à selecção portuguesa e destacando o momento em que os olhos dos fotógrafos estavam postos no banco da selecção portuguesa. “Enquanto os 11 jogadores cantavam o hino, todas as lentes estavam em ti.”

A espanhola deixou ainda um recado a Fernando Santos, que negou qualquer problema com Cristiano Ronaldo, justificando a ausência da equipa inicial como uma opção técnica. “Oxalá Deus e o teu querido amigo Fernando continuem de mãos dadas e nos façam vibrar mais uma noite”, disse Georgina.

