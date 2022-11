Manchester United anuncia saída de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United por mútuo acordo, com efeitos imediatos, avançou esta terça-feira o clube em comunicado.

“O clube agradece-lhe pela sua imensa contribuição em duas passagens por Old Trafford, marcando 145 golos em 346 jogos e deseja-lhe, a ele e à família, o melhor para o futuro. Todos no Manchester United continuam focados em continuar o progresso da equipa sob o comando de Erik ten Hag e em trabalhar juntos para obter sucesso em campo”, lê-se na nota do Man United.

O jogador português já reagiu ao anúncio do clube. “Depois de conversas com o Manchester United, acordámos mutuamente terminar antecipadamente o nosso contrato. Adoro o Manchester United e adoro os adeptos, isso nunca vai mudar. No entanto, parece a altura certa para procurar um novo desafio. Desejo todo o sucesso à equipa”, lê-se na nota.

A saída do internacional português é oficialmente anunciada dias depois da divulgação na íntegra da entrevista que Ronaldo concedeu ao jornalista Piers Morgan para a ​TalkTV. Entre outras afirmações, Cristiano Ronaldo criticou publicamente treinador e dirigentes e disse que não se sentiu apoiado pelo Manchester United quando a filha recém-nascida estava hospitalizada, motivo pelo qual falhou a pré-temporada do clube inglês.

Noutro excerto da entrevista, o internacional português deixa ainda críticas aos donos do Manchester United, os Glazer. “Não querem saber do clube. Quer dizer, profissionalmente, em termos do desporto. Como sabem, o Manchester United é um clube do marketing e eles ganham o dinheiro com o marketing. Do desporto, da minha opinião, eles não querem saber”.

No início desta semana, o Manchester United assegurou ter começado a dar “os passos apropriados” em resposta à entrevista do futebolista português. O avançado ficou de fora dos últimos três jogos dos red devils, e embarcou na segunda-feira para o Qatar com a selecção portuguesa, para o Mundial2022.

Os últimos meses têm sido marcados por várias polémicas que envolvem Cristiano Ronaldo e o Man United. No Verão, a sua possível saída do clube foi o principal tema de discussão do mercado de transferências e, quando não se concretizou, prometeu que daria uma entrevista para esclarecer o assunto. Desde então, a actuação nos relvados tem sido intermitente, entre a titularidade, o banco de suplentes e a ausência dos convocados, como quando foi afastado dos treinos da primeira equipa por abandonar um jogo ainda a decorrer, tendo-se recusado a ser suplente utilizado.

Entrevista não vai abalar selecção, garante Ronaldo

Ronaldo mostrou-se esta segunda-feira convicto de que a entrevista a Piers Morgan ​“não vai influenciar o desempenho” da selecção portuguesa de futebol no Mundial2022, no Qatar, e assegurou que o grupo luso está “blindado”.

O capitão da equipa das ‘quinas’ ainda não se tinha manifestado depois da entrevista em que criticou o Manchester United e o treinador Erik ten Hag, tendo deixado claro que o timing “não vai abalar” Portugal.

“O timing é sempre o timing. Para vocês é fácil opinar, escrever. Não tenho de pensar no que outros pensam. Tenho a certeza absoluta de que não vai influenciar o desempenho da selecção e não serão influenciados pelo que os outros dizem ou escrevem. O grupo está blindado, é um grupo unido, todos querem jogar. Não vai abalar nada”, garantiu Cristiano Ronaldo, em conferência de imprensa.

Cristiano Ronaldo regressou ao Man United em 2021, após uma primeira passagem (2003-2009), já depois de representar o Real Madrid e a Juventus.