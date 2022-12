“Boca” de Ronaldo foi para um coreano, diz Fernando Santos

“Estás com uma pressa do car**** para me tirar, fod****...”. Esta foi a frase de Cristiano Ronaldo, perceptível pela fácil leitura labial, quando Fernando Santos decidiu substituí-lo aos 65 minutos do jogo com a Coreia do Sul, nesta sexta-feira. Uma frase que já motivou uma explicação do seleccionador.

No momento, o jogador pareceu desiludido com a troca tão precoce, até porque não estava a ser nada feliz no encontro, mas o seleccionador nacional quis “esvaziar” a polémica após a partida. Segundo Fernando Santos, Ronaldo estava a falar para... um jogador coreano.

"estás com uma pressa do caralho para me tirar foda-se" pic.twitter.com/bdIfq4xmX3 — O Fura-Redes (@OFuraRedes) December 2, 2022

“Eu ouvi [a frase]”, começou por conceder, em conferência de imprensa. E explicou: “Eu ouvi o que o jogador coreano estava a dizer [a Ronaldo], não tenho dúvidas nenhumas. Foi agressivo de conversa e estava a dizer ao Cristiano para ir embora, a falar em inglês. E o Cristiano respondeu ‘deves estar com muita pressa para que eu saia’. Foi a resposta dele para o coreano. Se virem as imagens, o Pepe vai para cima dele por causa disso, não tenho dúvidas”.

E o jogador coreano estaria apto a entender o português de Ronaldo? Para Santos, sim. “Claro que entendeu, porque é que não haveria de entender? Não vejo razão para que não entendesse”.

No entanto, no momento em que Ronaldo profere a frase polémica está prestes a entregar a braçadeira de capitão a Pepe, não havendo nenhum jogador coreano próximo. E o coreano a quem Pepe se dirige só interfere na situação depois de Ronaldo ter proferido a frase

Já depois de o seleccionador nacional ter avançado com a sua explicação, também Cristiano Ronaldo veio a público reiterar a versão de Fernando Santos. “Não tem de haver polémica, é o calor do jogo, as coisas ficam dentro de campo, temos de estar unidos, não só os jogadores, mas todos os portugueses. Antes da minha substituição, estavam a dizer para sair rápido, eu mandei-os calar. Ninguém gosta de perder, mas já sabíamos que estávamos qualificados. A Coreia esteve bem, teve mérito. Temos de aprender que perdemos quando não jogamos bem, no próximo jogo é de mata mata e temos de ganhar.”