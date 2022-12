Golpe de Estado fascizante

Há propostas positivas no projecto de revisão constitucional do Chega? Sim, claro. Mas ante o regresso ao Neolítico que se pretende, o meu estômago não aguentou mais.

Sou daqueles que entende que a revisão da CRP é necessária ao menos em dois pontos: a sua compatibilização com situações de emergência sanitária (se se quiser seguir o anteprojecto do qual discordo) e com a inconstitucionalidade da “lei dos metadados”. Quanto ao mais, já me pronunciei sobre o mito fetichista de que a Constituição é entrave ao desenvolvimento do país (em especial, económico) ou, ao invés, que ela é a panaceia para todos os males.