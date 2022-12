PSD tenta referendar eutanásia e PS critica “pirueta política”

A votação do texto final – gerado a partir dos projectos de lei do PS, BE, IL e PAN – esteve em suspenso durante mais de um mês e a votação na especialidade tinha sido adiada para esta quarta-feira.

Depois de três pedidos de adiamento já nesta legislatura (dois do Chega e um do PS), há mais uma tentativa de travar a votação do texto final da despenalização da morte medicamente assistida. Desta vez o esforço para tentar adiar a votação do texto veio do PSD, que anunciou esta segunda-feira que iria entregar um projecto de resolução a pedir um referendo sobre a despenalização da eutanásia e, de seguida, o adiamento da votação global do texto final para “depois da pronúncia sobre o referendo”. Em reacção, o PS acusa Luís Montenegro de não respeitar a vontade da bancada do PSD e diz que os sociais-democratas “vivem condicionados pela extrema-direita”. A votação do diploma na especialidade está agendada para quarta-feira.