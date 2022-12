PS reage a pedido de referendo e diz que PSD “vive condicionado pela extrema-direita”

Horas depois de Luís Montenegro ter anunciado que o PSD iria entregar um projecto de resolução para a realização de um referendo sobre a despenalização da eutanásia, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, reagiu para acusar os sociais-democratas de “viverem condicionados” pela agenda da “extrema-direita parlamentar”. O líder parlamentar do PS considera que o pedido de referendo feito pelo PSD “não credibiliza a política e em particular não credibiliza o maior partido da oposição”. E deixou uma provocação, acusando Montenegro de desrespeitar a própria bancada parlamentar do PSD.

O líder parlamentar do PS lembra que, até agora, nunca o grupo parlamentar do PSD apresentou uma proposta de realização de referendo, nem tão pouco pediu o adiamento de votação. E aconselhou Luís Montenegro a afastar-se da agenda da extrema-direita. “Não ajuda a uma definição parlamentar sobre quem são os democratas e quem são os não democratas”, declarou.

Brilhante Dias acredita que não há nada que possa impedir a votação da eutanásia, embora admita que o agendamento para votação do projecto de resolução do PSD poderá eventualmente atrasar o processo, questão ainda a definir em sede de conferência de líderes parlamentares.

Segundo o deputado socialista, o posicionamento do PSD sobre a eutanásia “é apenas um pequeno fogacho político na senda do seguidismo da agenda da extrema-direita”. “É uma pirueta política”, considera Brilhante Dias na conferência de imprensa agendada já depois do anúncio feito ao início da tarde pelo presidente social-democrata.

Para Brilhante Dias, o único referendo que faz sentido realizar nos próximos anos é o referendo da regionalização, que António Costa, primeiro-ministro e líder do PS, prometeu para 2024. “Foi o PSD e Luís Montenegro que desfizeram o compromisso do partido” de realizar um referendo em 2024, afirma o socialista. Que acusa os sociais-democratas de terem “uma opinião à segunda, quarta e sexta e outra à terça, quinta e sábado”. Brilhante Dias critica também a estratégia de oposição de Montenegro, “que vai fazendo um périplo pelo país de bota-abaixismo”, com “poucas ou nenhumas” propostas concretas.