Referendo à regionalização em 2024 perde força no PS

A realização de um referendo sobre a regionalização em 2024 está no programa do Governo para esta legislatura, mas os socialistas não propõem qualquer mudança às alíneas da Constituição para facilitar um “sim” à reforma. Uma vez que eventuais alterações às regiões administrativas dependem obrigatoriamente da realização de um referendo — que exige não apenas um “sim” nacional, mas também região a região —, há quem veja na omissão do PS um sinal de que a regionalização poderá já não avançar nesta legislatura. Há um ano, o primeiro-ministro, António Costa, prometeu a realização de um referendo em 2024, mas o líder do PSD, Luís Montenegro, considera que essa matéria não é premente e não deve ser tratada num contexto de crise como o que vivemos.