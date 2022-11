PS aceita adiar votação da eutanásia outra vez

A votação na especialidade do projecto de lei que descriminaliza a morte medicamente assistida foi esta quarta-feira adiada mais uma vez, na Comissão de Assuntos Constitucionais, com o voto a favor do PS e PSD. Os socialistas e sociais-democratas votaram a favor de um requerimento do Chega, que pedia o adiamento por ter recebido só esta quarta-feira de manhã o texto final com uma pequena alteração. A Iniciativa Livre, o PCP, o Livre e o PAN abstiveram-se, o BE votou contra.

Aos jornalistas, no final da reunião da comissão, a deputada Isabel Moreira argumentou não querer “manchar” o processo legislativo e considerou que “formalmente” o Chega tinha razão ao pedir o adiamento por ter recebido o texto há pouco tempo para o analisar.

Dentro da reunião, a socialista pediu desculpa pela hora a que chegou o texto final para votação e afirmou que terá havido uma falha de comunicação, tendo considerado que o articulado tinha sido enviado mais cedo para os restantes deputados. A deputada referiu que, de facto, há uma alteração no texto - a eliminação de uma alínea sobre a comissão de avaliação dos Procedimentos Clínicos de Morte Medicamente Assistida (CVA) - mas que a situação seria “ultrapassável”. Depois, Isabel Moreira questionou o momento da votação dado que já era perto da hora de almoço e é um processo ainda longo.