Novos secretários de Estado já tomaram posse, mas a única palavra foi sobre o Mundial

As novas equipas dos ministérios da Economia e das Finanças tomaram posse esta sexta-feira, pelas 12h, no Palácio de Belém.

Os novos secretários de Estado tomaram posse esta sexta-feira, numa cerimónia que durou cerca de cinco minutos. A transição de pastas foi rápida e sem declarações aos jornalistas. A excepção veio de António Costa que à saída, em passo apressado e questionado pelos jornalistas sobre se iria assistir aos jogos da selecção do Mundial no Qatar, respondeu: “Com certeza, espero que na terça”.

A selecção nacional joga esta sexta-feira contra a Coreia do Sul, às 15h, e caso vença ficará em primeiro lugar na fase de grupos, jogando assim na próxima terça-feira. Se não reunir os pontos necessários para chegar ao primeiro lugar do grupo H, o próximo jogo realiza-se já na segunda-feira. Esta sexta-feira, em representação do Governo e em substituição de António Costa (que alegou motivos de saúde), estará no Qatar a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, responsável pela tutela do Desporto.

À saída, António Costa saiu já acompanhado do seu novo secretário de Estado adjunto, o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, o primeiro a ser empossado. Mendonça Mendes assume o cargo deixado por Miguel Alves, que se demitiu depois de ter sido acusado pelo Ministério Público pelo crime de prevaricação.

Do lado da Economia, tomaram posse Pedro Cilínio, que assumiu a Secretaria de Estado da Economia e Nuno Fazenda deixou a bancada parlamentar do PS para ser se tornar secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.

Já do lado do Ministério das Finanças, João Nuno Mendes deixou o Tesouro para assumir funções como secretário de Estado das Finanças, e foi substituído por Alexandra Reis. Já Nuno Félix assumiu a pasta dos Assuntos Fiscais.

A “mini-remodelação” do executivo acontece depois dos pedidos de demissão feitos pelo ministro da Economia, devido a divergências com os secretários de Estado que hoje deixam a função: João Neves, agora ex-secretário de Estado da Economia, e Rita Marques, agora ex-Estado do Turismo, Comércio e Serviços.