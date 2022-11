Costa reforça núcleo duro e faz vontade a Costa Silva e a Medina

A notícia foi conhecida esta terça-feira, mas os sinais de remodelação no Governo já estavam a ser dados há várias semanas. As divergências entre o ministro da Economia e os seus secretários de Estado foram suspensas durante a discussão e votação do Orçamento do Estado para 2023, mas ontem de manhã António Costa Silva decidiu avançar com uma renovação de dois dos três membros da sua equipa e pediu a demissão do seu secretário de Estado da Economia, João Neves. A secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, também foi exonerada e as remodelações em Economia deram embalo a mudanças nas Finanças. Com a dança de cadeiras no executivo passam a existir dois irmãos sentados no Conselho de Ministros.