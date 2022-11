Novo braço direito de Costa vem das Finanças e foi seu assessor há 20 anos

O actual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, está de saída do Ministério das Finanças para rumar até ao Palácio de S. Bento para ser o novo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.

António Costa escolheu um dirigente socialista com projecção nacional e que conhece há duas décadas para substituir Miguel Alves e ganhar um novo braço-direito na coordenação política do executivo.

Mendonça Mendes trabalhou no gabinete de Costa no Governo de Guterres, foi duas vezes chefe de gabinete nos executivos de José Sócrates, exerceu advocacia em Macau, passou pela Geocapital, pela Refer e, nos últimos anos, esteve no Governo de Costa a liderar a poderosa pasta dos assuntos fiscais como secretário de Estado.

Mendonça Mendes é dirigente do Partido Socialista — lidera a Federação Distrital de Setúbal há vários anos e foi reeleito presidente há poucas semanas.

Está no Governo desde 2017. Liderava, até agora, a importante pasta dos assuntos fiscais, incumbida de definir a orientação da política fiscal e onde está a tutela do serviço central responsável pela cobrança de receitas públicas, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Vai suceder-lhe um dos actuais subdirectores-gerais do fisco, Nuno Santos Félix, que foi chefe de gabinete do próprio António Mendonça Mendes.

Mendes entrou para o Governo ainda no tempo de Mário Centeno. Foi chamado a suceder a Fernando Rocha Andrade quando este saiu do executivo na sequência do processo do “Galpgate”. Manteve-se na pasta até agora, atravessando três ministros das Finanças: Centeno, João Leão e, agora, Fernando Medina.

Com o anterior ministro, Leão, chegou a ser o número dois no ministério, pois, além da pasta específica dos assuntos fiscais, era também secretário de Estado Adjunto.

Além do trabalho directo no interior do Governo, Mendonça Mendes tem percurso partidário há vários anos. É o dirigente da distrital que em 2017 garantiu uma inesperada vitória autárquica do PS, com a eleição de Inês de Medeiros no concelho de Almada, que desde sempre em democracia fora liderada pelo PCP.

O novo secretário de Estado Adjunto já trabalhou de perto com o actual chefe de Governo como seu assessor entre 1999 e 2022, quando o actual primeiro-ministro era secretário de Estado da Justiça no último Governo de Guterres.

Depois, rumou a Macau, onde foi advogado na sociedade Gonçalves Pereira, Rato, Ling, Vong & Cunha. A experiência durou de 2003 a 2005, até regressar a Portugal e à política activa, como chefe de gabinete da secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino (de 2005-2008).

Regressaria à actividade jurídica como advogado da empresa Geocapital entre 2008 e 2009, mas, pouco depois, sairia da empresa do milionário Stanley Ho (falecido em 2020) e do empresário português Jorge Ferro Ribeiro, para voltar à actividade governamental. Entre 2009 e 2011, no último Governo de José Sócrates, é de novo chefe de gabinete, mas noutra pasta, a da Saúde, ao lado de Ana Jorge.

Entretanto, de 2011 a 2013, foi director na Refer, onde trabalhou na área dos assuntos jurídicos. De 2014 a 2017, até ir para o Governo de Costa, exerceu advocacia como sócio da André, Miranda e Associados, sociedade da qual também era sócio Francisco André, que viria a ser chefe de gabinete de António Costa de Outubro de 2018 a Agosto de 2020 e que é o actual Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, na equipa de João Cravinho.

António Mendonça Mendes é irmão da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, ex-secretária adjunta do PS.