Problemas de comunicação no Governo obrigam Costa a reforçar equipa de Cepeda

Ex-assessor de imprensa de vários ministros socialistas, João Morgado Fernandes, trará à equipa de comunicação do executivo o perfil político que João Cepeda não garantia.

Quatro meses depois de ter contratado João Cepeda para director de comunicação do Governo, o primeiro-ministro viu-se obrigado a reforçar a equipa de coordenação da comunicação do executivo. O ex-jornalista João Morgado Fernandes foi o nome escolhido e já assumiu funções, mas ao contrário de Cepeda, esta não é uma estreia. Morgado Fernandes trabalhou como assessor de três governos do PS durante oito anos (em períodos intercalados e em diferentes ministérios).