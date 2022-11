Miguel Alves pediu demissão do Governo e Costa já aceitou

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro enviou uma carta ao chefe do Governo a pedir a demissão do cargo para o qual foi nomeado em Setembro passado.

Foi sol de pouca dura. Menos de dois meses depois de ter chegado ao Governo, Miguel Alves já está de saída. No dia em que se soube que foi acusado pelo Ministério Público pelo crime de prevaricação, o até aqui secretário de Estado Adjunto do Governo enviou uma carta a António Costa a pedir a demissão do executivo socialista. Logo depois o gabinete do primeiro-ministro revelou ter recebido e aceitado a demissão de Miguel Alves, acrescentando que António Costa já propôs “a sua exoneração ao senhor Presidente da República”, que pouco depois revelou, em comunicado, ter aceitado a demissão. O primeiro-ministro notava ainda que “oportunamente proporá” a Marcelo Rebelo de Sousa “a sua substituição”.

“Face à acusação deduzida pelo Ministério Público, e mesmo não tendo conhecimento dos seus termos e pressupostos, entendo não estarem reunidas as condições que permitam a minha permanência no Governo de Portugal. Agradeço a confiança depositada em mim pelo primeiro-ministro, o trabalho que foi possível fazer com todos os membros do Governo ao longo das últimas semanas. Estou de consciência tranquila, absolutamente convicto da legalidade de todas as decisões que tomei ao serviço da população de Caminha e muito empenhado em defender a minha honra no local e tempo próprio da Justiça”, escreve Miguel Alves na missiva enviada a António Costa.

A carta do até aqui secretário de Estado foi também enviada às redacções pelo gabinete do primeiro-ministro às 19h, hora em que António Costa iniciava a reunião semanal com o Presidente da República, que já havia feito saber a intenção de questionar o chefe do Governo sobre a situação do seu secretário de Estado Adjunto. Na nota que o seu gabinete enviou às redacções, Costa faz questão de agradecer “a disponibilidade [de Miguel Alves] para ter aceitado exercer as funções que agora cessa”.

Miguel Alves tomou posse a 16 de Setembro para ocupar um cargo que não existia na orgânica do actual Governo com o objectivo de suprir as falhas de comunicação que se têm vindo a acumular num executivo que apenas iniciou funções em finais de Março. A acumulação de tais problemas, admitidos pela própria ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, não foi sustida dado que prevalecia a confusão no seio do executivo quanto às funções de Miguel Alves e de João Cepeda, director de comunicação do Governo.

Por outro lado, o próprio Miguel Alves passou a ser foco de desgaste do executivo depois de, a 26 de Outubro, o PÚBLICO ter noticiado um adiantamento duvidoso de 300 mil euros feito enquanto autarca em Caminha para um projecto que, mais de dois anos volvidos, não chegou a sair do papel. Desde então, soube-se que quanto integrou o executivo, Miguel Alves era arguido em dois processos – num dos quais acaba de ser acusado – e, entretanto, o Ministério Público revelou estar a investigar o caso relacionado com o adiantamento feito para o que seria um assim chamado Centro de Exposições Transfronteiriço (CET).

Perante a crescente pressão mediática, Miguel Alves deu, no passado domingo, uma entrevista ao JN/TSF em que quebrou o silêncio para tentar explicar o contrato-promessa que levou ao polémico adiantamento, contudo as explicações dadas acabaram por fazer ricochete. O antigo autarca exemplificou como “evidência do trabalho” desenvolvido pela empresa receptora do adiantamento, a Green Endogenous, dois projectos idênticos ao CET que acordou para Caminha, um na Guarda e outro em Alfândega da Fé.

Todavia, o PÚBLICO revelou que meses antes de Miguel Alves apresentar a ideia de um CET em Caminha já o projecto a prosseguir na Guarda tinha sido enterrado e que só mais de um ano depois é que a possibilidade de construir um centro transfronteiriço seria apresentado ao município de Alfândega da Fé.

As explicações do então ainda governante não colherem sequer junto de várias figuras socialistas, com vários nomes do PS e dos partidos da oposição a questionarem a continuidade de Miguel Alves no executivo. António Costa falou publicamente apenas uma vez sobre o assunto, a 31 de Outubro, para dizer que mantinha a “confiança política” no seu secretário de Estado, caso contrário, “não estaria membro do Governo”. Deixou de estar.