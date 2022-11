Miguel Alves acusado do crime de prevaricação

Secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro foi acusado no âmbito de um inquérito resultante de uma denúncia anónima aberto em 2019.

Miguel Alves, ex-presidente da Câmara de Caminha e secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, foi acusado pelo Ministério Público pelo crime de prevaricação, noticiou o Observador e confirmou o PÚBLICO. A investigação foi aberta em 2019 na sequência de uma denúncia anónima.

A acusação foi proferida pelo Departamento de Investigação e Acção Penal Regional do Porto, estando, neste momento, em processo de notificação aos visados.

Miguel Alves é ainda arguido num outro inquérito que resultou de uma certidão extraída da Operação Éter, um caso em que o antigo presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, está acusado com outras 20 pessoas singulares e oito colectivas, de crimes de participação económica em negócio, corrupção, peculato, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder e falsificação. O julgamento começou em Março passado e continua a decorrer.

Quando avançou com a acusação da Operação Éter, em Outubro de 2019, o Ministério Público decidiu autonomizar numa investigação autónoma a parte relativa à instalação de lojas de turismo digital em inúmeros municípios. O antigo presidente da Câmara de Caminha é uma das dezenas de arguidos do caso, que envolve os autarcas que contrataram, através de ajuste directo, sociedades do empresário de Viseu, José Agostinho, a principal das quais a Tomi World.

Esta acusação ao ex-autarca de Caminha surge numa altura em que o governante socialista está envolto em polémica. Além de ser arguido em dois processos – sendo que de um deles resultou esta acusação –, Miguel Alves está a ser investigado no âmbito do adiantamento de 300 mil euros para a construção de um Centro de Exposições Transfronteiriço (CET) que não chegou a sair do papel.

No domingo, em entrevista o governante apontou como “evidência do trabalho” desenvolvido pela empresa que recebeu aquele adiantamento e que deveria executar a obra dois outros projectos, um na Guarda e outro em Alfândega da Fé, contudo no primeiro caso o projecto já tinha sido enterrado e no outro não tinha sequer nascido.