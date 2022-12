UE dá “luz verde” a limite máximo de preços do petróleo russo

Acordo foi fechado a poucos dias da entrada em vigor do embargo imposto por Bruxelas à compra de crude russo transportado por via marítima.

A União Europeia chegou a acordo para que seja imposto um preço máximo de 60 dólares (57 euros) para o barril de petróleo russo transportado por via marítima, de acordo com o embaixador polaco na UE, Andrzej Sados, citado pela Reuters. O objectivo da medida inicialmente anunciada pelo G7 é cortar o rendimento obtido pela Rússia com a venda de petróleo sem pôr em causa o mercado energético internacional.

A medida foi aprovada em cima da data a partir da qual entra em vigor o embargo da UE ao crude russo (5 de Dezembro). O acordo entre os membros da UE deverá ser formalizado durante o fim-de-semana.

Varsóvia tinha adiado a aprovação do acordo para examinar um mecanismo de ajustamento que mantenha o tecto máximo abaixo do preço de mercado – tendo empurrado as negociações para um tecto ao nível mais baixo possível de forma a cortar a capacidade da Rússia em conseguir obter rendimentos para financiar a invasão da Ucrânia. De acordo com Sados, este mecanismo tem capacidade para manter o tecto de preços pelo menos 5% abaixo do valor de mercado.

O tecto de preços, uma ideia criada durante uma cimeira do G7 em Setembro, tem o objectivo de reduzir os lucros obtidos pela Rússia sem correr o risco de haver um aumento generalizado dos preços do petróleo depois da entrada em vigor do embargo europeu ao crude russo.

Os países fora da UE poderão continuar a importar petróleo russo transportado por via marítima, mas o acordo impõe uma série de proibições ao seu transporte e comercialização a não ser que seja vendido a um preço abaixo do tecto fixado.