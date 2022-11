Palcos da semana

Corpos diversos ao Leme

Diana Niepce desafia a sua lesão medular e a ideia de corpo performativo em Anda, Diana. Margarida Montenÿ e Carminda Soares forjam um Simulacro de “intimidade, repetição e resistência”. A Cie. Errance e Leonardo Ferreira sintonizam-se numa Frequência para lá do tempo e do género. O surrealismo de Vaarna chega com a companhia Nuua. A Dyptick traz a força colectiva de Mirage (un jour de fête).

São exemplos dos Corpos Diversos que são chamados a conduzir o Leme - Festival de Circo Contemporâneo e Criação Artística em Espaços não Convencionais. “Convocando os participantes a pensar a inclusão e a acessibilidade, rejeitando a ideia de que o corpo é o limite”, a quarta edição acolhe 16 espectáculos (desdobrados em 31 exibições) e várias actividades paralelas.

ÍLHAVO Vários locais

De 30 de Novembro a 4 de Dezembro

Grátis a 4€



Sétima Legião, 40 anos

Directamente dos anos 1980, voltam a ecoar canções como Sete mares ou Por quem não esqueci. Os Sétima Legião preparam-se para romper a ausência dos palcos e têm bom pretexto: os 40 anos passados desde que deram os primeiros passos.

Pedro Oliveira, Rodrigo Leão, Nuno Cruz, Gabriel Gomes, Paulo Marinho, Paulo Abelho e Francisco Menezes reúnem-se para uma viagem nostálgica, marcada pela saudade de Ricardo Camacho, que morreu em 2018 e é homenageado nos concertos. A completar a formação está João Eleutério, cúmplice regular de Leão.

LISBOA Culturgest

Dias 1 e 2 de Dezembro, às 21h

Bilhetes a 30€

Nalgas na sala

Quem ouve o podcast Nas Nalgas do Mandarim sabe que os anfitriões são tão cinéfilos quanto galhofeiros. Mas a transformação das conversas em festival, mesmo que tenha começado como piada, é para levar a sério.

De mãos dadas com a iniciativa Passos no Escuro, o primeiro Nalgas Film Fest abre com uma Feira do Coleccionador e culmina na projecção do clássico de Bigas Luna Anguish, um filme dentro do filme para ver numa sala de cinema – ou uma experiência em camadas que, dizem, “se adapta perfeitamente a uma visualização histérica em grupo”.

Pelo meio, há curtas-metragens de Francisco Lacerda, Filipe Melo, Luís Alves e Ricardo Machado, lançamentos de livros e outras atracções.

PORTO Cinema Passos Manuel

Dia 3 de Dezembro, a partir das 16h

Bilhetes a 6€



Da igreja ao palácio, ao som do Natal

A programação Natal em Lisboa torna a levar música clássica às igrejas. Mas nem tudo é sacro: há gospel, rock, jazz, poesia e novidades como um ciclo de cinema infantil.

A abrir alas aos concertos natalícios está o Magnificat em Talha Dourada, de Eurico Carrapatoso, interpretado pela Camerata Atlântica na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Anjos. Orquestra Orbis, Coral Sinfónico de Portugal, Orquestra Alma Mater, Coro de Câmara de Lisboa, Músicos do Tejo, Choral Phydellius e Soul Gospel Project são outros agrupamentos convocados.

Fora das igrejas, o espírito da quadra sente-se nas Fitas de Natal para famílias no São Jorge – onde também se ouvem as versões pop-rock do Projecto com Voz e O Quebra-Nozes de Tchaikovsky –, ao espectáculo poético-musical Poema Mundi - 1000 Palavras para a Paz no Capitólio e ao jazz dos anos 1920 no Palácio Pimenta.

LISBOA Vários locais

De 2 a 18 Dezembro

Grátis



Paris em Contrapeso

É no equilíbrio entre teatro e jazz, com uma boa dose de comédia, que se situa o Contrapeso. Na sua segunda edição, o festival algarvio dá sete espectáculos, quase todos em estreia por cá. O cartaz é, pela primeira vez, internacional, mas a motivação é pessoal.

O tema vem De Paris, com Amor, da ligação dos directores artísticos, Carolina Santos e Marco Martins, a artistas “com quem se cruzaram quando viviam em Paris, e que, de algum modo, os influenciaram ou inspiraram”, explicam.

As tábuas recebem The Latebloomers com Scotland!, o Manbo de Sam Dugmore, Jonathan Tilley e Oliver Nilsson com Strictly Come Barking e o Dracula - Lucy’s Dream da companhia Plexus Polaire. Os tons jazzísticos ficam a cargo do pianista Antoine Karacostas, do guitarrista Florent Souchet e do baixista Marco Martins. Workshops, uma exposição e ensaios abertos completam o programa.