Dinossauros invadiram o Pavilhão do Conhecimento e trazem as novidades do seu mundo

Quando damos por Dinis Machado, está ele já com as mãos nos dentes de um dinossauro. Meteu-se em bicos de pés, esticou o braço e começou a mexer na boca do animal. Mas a sua curiosidade não é meramente sensorial, Dinis Machado, de dez anos, tem mesmo uma grande dúvida: “É um Barionyx?” Sofia Lourenço vem logo esclarecer essa questão: “É um primo do Barionyx. É o Iberospinus natarioi e viveu em território português.” “Ah, era um pescador também”, diz desenvoltamente e com um ar entendido o aluno do Colégio Frei Cristóvão, em A-dos-Francos (Caldas da Rainha). “Sim, era um dinossauro pescador. Também havia dinossauros pescadores em Portugal.”