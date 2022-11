FlixBus lança promoção com bilhetes de autocarro a partir de 0,99€

Sem referência à Black Friday, rainha anual de todos os descontos, mas com um timing irrepreensivelmente alinhado, a FlixBus acaba de lançar nova promoção de arregalar o olho: “milhares de viagens em Portugal a partir de 0,99€”.

A partir desta sexta-feira, e até ao feriado de 1 de Dezembro, é possível reservar bilhetes de autocarro com desconto “para todas as ligações e destinos da rede em Portugal” operados pela empresa low cost.

No entanto, a campanha só é válida na reserva de viagens em datas do início de 2023, entre 3 de Janeiro e 3 de Fevereiro, ficando fora da promoção possíveis escapadinhas nos feriados, época natalícia ou Ano Novo.

Entre as viagens com preços promocionais, a FlixBus aponta as ligações entre Porto e Sintra, Cascais, Viseu ou Coimbra, todas com bilhetes a 0,99€; assim como Lisboa-Leiria ou Lisboa-Évora. Já as viagens entre Lisboa e Porto, Coimbra ou, rumando ao Algarve, com destino a Albufeira ou Lagos, surgem a 2,99€.

Em comunicado de imprensa, a transportadora sublinha ainda o lançamento recente de duas novas rotas a partir de Braga e de Viseu, que procuram “dar resposta ao aumento da procura nas ligações destas cidades à capital”. Há ainda planos de “novos destinos e horários” na rede doméstica da FlixBus em Portugal para 20023.