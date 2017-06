Líder alemão de autocarrros expande-se para Portugal

A Flixbus, empresa de transportes que diz ter “a maior rede de autocarros intercidades da Europa”, vai alargar as suas operações a Portugal, no âmbito da expansão planeada para a Península Ibérica -- onde já está presente de forma residual, em Barcelona. A empresa, criada por três empreendedores em Munique há cinco anos, opera actualmente 1200 destinos em 22 países (20 milhões de passageiros transportados em 2015), ligando cidades como Paris e Roma.

PUB

O PÚBLICO questionou a empresa sobre os planos para Portugal, e que cidades estão envolvidas, mas nada mais foi adiantado até ao momento. Para o final do mês, ou início de Julho, está planeada realização de uma conferência de imprensa em Madrid para oficializar a expansão no mercado ibérico, com mais informações.

No site da Flixbus, que ganhou uma nova dimensão quando se fundiu com a rival MeinFernbus, explica-se, numa versão em português, que a empresa é uma “combinação de startup tecnológica, plataforma de e-commerce e empresa de transportes”. Dentro desse conceito, criou “a maior rede de autocarros intercidades da Europa no mais curto período de tempo”.

PUB

Sem se referir como low cost, a Flixbus fala numa “gestão dinâmica de preços” apoiada pela tecnologia, e numa rede de parceiros, as pequenas e médias empresas de autocarros regionais com os quais se relacionada. Estas incluem empresas ”familiares com décadas de experiência”, e que fornecem os autocarros utilizados pela rede da Flixbus. A “inovação e o espírito de start-up da FlixBus”, sublinha a empresa, alia-se “à experiência e ao know-how das PME tradicionais”.

PUB

PUB