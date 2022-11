Há 100 anos que a Versailles tenta os lisboetas com croquetes e duchesses

No dia 25 de Novembro de 1922, a lisboeta Av. da República entrava na actualidade noticiosa nacional. No número 15-A, abria portas a Pâtisserie Versailles. Nesta sexta-feira, o conhecido e icónico estabelecimento cumpre 100 anos. Neste período, muita coisa mudou, mas não a decoração inspirada na cultura francesa, nem a qualidade do serviço e dos produtos ali vendidos. Para o futuro imediato, os proprietários prometem “algumas mudanças”, nomeadamente “com novos conceitos” do negócio. Porém, mais pormenores vão ficar reservados em primeiro lugar para “a família Versailles”, como chamam aos mais fiéis e antigos clientes.