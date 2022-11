Conseguir perceber notícias e informação é “tão importante como saber ler e escrever”

Portugal ocupa o 14.º lugar no índice de literacia mediática 2022 de um total de 41 países europeus avaliados no relatório How It Started, How It is Going: Media Literacy Index 2022, da European Policies Initiative (EuPI) e do Open Society Institute — Foundation Sofia (OSI — Sofia), divulgado em Outubro. Esta terça-feira celebra-se o Dia da Literacia Mediática, um marco e um conteúdo “fundamental” nos tempos que correm, como defende a docente da Universidade Lusófona do Porto, Maria José Brites, que admite o bom posicionamento de Portugal no contexto europeu ao mesmo tempo que ressalva que “muito se tem feito nesta área”.