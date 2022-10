Conheça a equipa: Bárbara Simões e o projecto Público na Escola, que acompanha o jornal desde a sua fundação

O que há por detrás da notícia, como é pensado um jornal, quem são as pessoas que todos os dias lhe fazem chegar o mundo às mãos — nesta série de vídeos, damos-lhe um passe de acesso privilegiado aos bastidores do PÚBLICO. No oitavo episódio, conversamos com Bárbara Simões, uma das coordenadoras do projecto Público na Escola.

Bárbara Simões fez parte da equipa de estagiários que apoiou a fundação do PÚBLICO. Escreveu para o jornal durante 20 anos, tanto na redacção de Lisboa como na do Porto, chegando a ser editora das áreas de Educação, Sociedade e na secção P2. Já em 2019, foi convidada para retomar o projecto Público na Escola, poucos meses antes do início da pandemia, o que relata ter sido um “grande desafio”.

Desde a sua fundação, o jornal PÚBLICO promove a literacia mediática e o acesso à informação por parte dos leitores mais jovens. São exemplos os projectos Público na Escola ou o PSuperior, que todos os anos permitem que milhares de estudantes acedam a informação isenta e, explica a coordenadora do primeiro, “aprendam a distinguir jornalismo, informação credível e confiável” da desinformação. “A preocupação do PÚBLICO com a literacia mediática é a mesma desde o início”, sublinha. “É parte integrante do jornal.”

Na prática, o projecto Público na Escola assenta em dois grandes objectivos. O primeiro é a promoção do jornalismo escolar, que consiste na elaboração de trabalhos com registo jornalístico — textos de opinião, entrevistas, notícias ou reportagens — por parte de alunos. O segundo eixo de acção é Aprender com o Público, que se traduz na utilização do jornal como recurso pedagógico, e até na integração de peças jornalísticas nos programas curriculares, explica a coordenadora do projecto.

Texto editado por João Mestre