No Pico, entre as vinhas e os currais

A vinha cresceu nos campos de lava do Pico e tornou-se Património da Humanidade. A rota da Vinha passa inevitavelmente por ali, como um guia para levar turistas a sítios e a histórias nunca contadas.

O verde arrebatador da “ilha do Dragão” fica para trás e nós seguimos mar adentro em direcção à montanha envolta na bruma. Viramos, por um dia, as costas a São Jorge e seguimos em direcção ao Pico, aos seus currais e às suas vinhas, para ver o que tem, afinal, esta paisagem vinhateira que a UNESCO tornou do mundo.