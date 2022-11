Carlos Costa diz que a “história” lhe deu razão sobre Isabel dos Santos

Ex-governador interpretou telefonema de António Costa como tentativa de haver uma “moeda de troca” entre a concessão de idoneidade no BIC e as negociações que ditavam a saída da empresária do BPI.

O ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa defende que a realidade lhe deu razão quando decidiu em 2016 afastar a empresária Isabel dos Santos da administração do Banco BIC Português por falta de idoneidade para exercer funções na instituição financeira, da qual a filha do antigo Presidente de Angola ainda é accionista, com 42,5% do capital.