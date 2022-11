Qatar: um Mundial “neutro em carbono” ou o Mundial do greenwashing?

Números polémicos no que toca às emissões dos estádios, gastos tremendos de água para a relva resistir ao calor... O Qatar prometeu um Mundial amigo do ambiente, mas pode não estar a cumprir.

Quando, em 2010, o Qatar foi escolhido para acolher o Campeonato do Mundo de 2022 (20 de Novembro a 18 de Dezembro), o país afirmou que organizaria “o primeiro Mundial de futebol neutro em carbono”. Um evento é neutro em carbono quando não é prejudicial para o ambiente (ou quando tem um impacto apenas residual). É mesmo possível um torneio destes, que mobiliza tantas pessoas e implica a construção de tantas infra-estruturas, ser neutro em carbono? A associação sem fins lucrativos Carbon Market Watch diz resolutamente que não. E acusa a FIFA de estar a difundir números que subestimam grandemente as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) que a competição já provocou — numa altura em que a bola ainda nem começou a rolar.