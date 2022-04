A fortuna protegeu Portugal no sorteio do Mundial 2022

Estar no pote 1 do sorteio protegeu a selecção nacional de um grupo difícil no Qatar. Há, porém, um Uruguai capaz de voltar a criar problemas a Portugal, tal como fez no Mundial 2018.

Depois de Sérvia, República da Irlanda, Azerbaijão e Luxemburgo na fase de grupos, mais Turquia e Macedónia do Norte no play-off – e nem a poderosa Itália apareceu –, Portugal ainda não gastou toda a fortuna no que diz respeito ao Mundial 2022.

Nesta sexta-feira, o sorteio do certame do Qatar ditou que a selecção nacional vai defrontar Uruguai, Coreia do Sul e Gana no grupo H da primeira fase do “melhor mundial de sempre” – palavra de Gianni Infantino, presidente da FIFA.

Foto Os potes do sorteio.

Portugal não só não poderia calhar com boa parte dos “tubarões”, pela honra de estar no pote 1, como das restantes poules não lhe calhou nenhuma “fava”: não sendo um grupo fácil, uruguaios, coreanos e ganeses não eram, de todo, os mais poderosos dos respectivos potes.

Depois, caso ultrapasse o grupo H com sucesso, Portugal vai cruzar-se, nos oitavos-de-final, com um dos primeiros classificados do grupo G, que tem Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

Sorteio:

Grupo A:

Qatar

Países Baixos

Senegal

Equador

Grupo B:

Inglaterra

Estados Unidos

Irão

Ucrânia/País de Gales/Escócia/Áustria

​Grupo C:

Argentina

México

Polónia

Arábia Saudita

​Grupo D:

França

Dinamarca

Tunísia

Emirados Árabes Unidos/Austrália/Peru

​Grupo E:

Espanha

Alemanha

Japão

Costa Rica/Nova Zelândia

​Grupo F:

Bélgica

Croácia

Marrocos

Canadá

​Grupo G:

Brasil

Suíça

Sérvia

Camarões

​Grupo H:

Portugal

Uruguai

Coreia do Sul

Gana

(em atualização)