Mortes nos estádios não foram causadas pelo Mundial, “mas por causa dele”

Seis mil milhões de dólares em ganhos estimados a entrar para os cofres da FIFA, dos quais uma fortuna de muitos milhões vinda directamente de patrocínios de marcas imbatíveis como a Coca-Cola ou a Adidas; um conjunto de grandes obras a rondar os 200 mil milhões de dólares em contratos entregues a 18 gigantes do sector da construção; dezenas de ídolos do futebol entre as várias centenas de jogadores das 32 melhores selecções do globo; e quatro semanas de jogos nos oito estádios, onde, num trágico reverso desta medalha, numa estimativa conservadora, pelo menos 7 mil trabalhadores estrangeiros terão morrido.